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В Кремле ответили на вопрос о судьбе новых российских регионов

В Кремле ответили на вопрос о судьбе новых российских регионов

Территории новых регионов России, где граждане поддержали присоединение к РФ, не будут распроданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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