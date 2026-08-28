Рэпер Баста заявил, что его дети сами выберут профессию

Перед концертом с Гуфом в Москве Баста рассказал «Газете.Ru» о выборе профессии их детьми.Во время пресс-конференции Баста пошутили над словами журналистов о «музыкальной рэп-тусовке» и иронично высказались, что в ней они вдвоем.