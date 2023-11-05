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NYT: США призвали Израиль к более взвешенному подходу в своих операциях в Газе

NYT: США призвали Израиль к более взвешенному подходу в своих операциях в Газе

Улучшение методов боевых действий в секторе Газа способно помочь Израилю сократить количество жертв среди гражданского населения, заявили несколько американских официальных лиц в беседе с израильской стороной в частном порядке.

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