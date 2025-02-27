По мнению уполномоченной по правам человека, было бы справедливо добавить в Семейный кодекс норму о необходимости для родителей выплачивать алименты детям старше 18 лет, которые после школы продолжили обучение.
Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. Вопрос: почему не призывает государство платить нормальные стипендии студентам, чтоб на жизнь хватало?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Предложение Москальковой и идиотское, и хамское. Сто лет назад мужчина в 16 лет уже мог работать, а в 18 уже имел семью, у кое-кого и дети были. Пятьдесят лет назад подрабатывающий (или работающий) студент - это норма. И пятьдесят, и тридцать лет назад парень 19 лет, не служивший в армии, вызывал у большинства окружающих вопросы. А сегодня нам предлагают считать лба двадцати пяти лет несамостоятельным ребенком и платить "алименты". А на нем пахать можно (ну да, сам он пахать не умеет и не желает). То есть этого мужчину в расцвете сил полагается считать "ребеночком" и относиться к нему, как к ничтожеству? Ах да, а еще можно громогласно вопить про то, что "стране не хватает рабочих рук" Бред собачий.
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7 час.
Александр Бабин
Ну стипендии сейчас у студентов -можно миллионером стать-у меня внук получает аж 1тысячу и 800рублей.А на счёт алиментов-в СССРплатили после 18лет-если продолжил учёбу после школы в техникуме или ВУЗе
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7 час.
Наталия
Училась в ВУЗе при СССР, потом преподавала. Никому алименты родители не платили. Кто-то жил дома с родителями, кто-то из живших в общежитии подрабатывал, кто-то иногда получал переводы и посылки от родителей.
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4 час.
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