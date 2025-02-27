Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. Вопрос: почему не призывает государство платить нормальные стипендии студентам, чтоб на жизнь хватало?

Вадим Кузнецов

Предложение Москальковой и идиотское, и хамское. Сто лет назад мужчина в 16 лет уже мог работать, а в 18 уже имел семью, у кое-кого и дети были. Пятьдесят лет назад подрабатывающий (или работающий) студент - это норма. И пятьдесят, и тридцать лет назад парень 19 лет, не служивший в армии, вызывал у большинства окружающих вопросы. А сегодня нам предлагают считать лба двадцати пяти лет несамостоятельным ребенком и платить "алименты". А на нем пахать можно (ну да, сам он пахать не умеет и не желает). То есть этого мужчину в расцвете сил полагается считать "ребеночком" и относиться к нему, как к ничтожеству? Ах да, а еще можно громогласно вопить про то, что "стране не хватает рабочих рук" Бред собачий.