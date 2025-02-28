Украинский лидер Владимир Зеленский — это президент войны и попрошайничества. Чтобы остаться у власти, политику нужно провести новые выборы на Украине, как этого требует его американский коллега Дональд Трамп.
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