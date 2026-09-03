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Аргументы и Факты

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Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы — от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), который улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс.

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