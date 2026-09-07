В Братске раненый медведь напал на охотника

В Братске Иркутской области раненый медведь напал на охотника прямо на улице. Мужчина получил травмы и был экстренно доставлен в больницу, сообщил мэр города Александр Дубровин.
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