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Выступление Салеха

Выступление Салеха

Коротко по выступлению Салеха против Талибана.Бывший вице-президент Афганистана при Гани, объявил себя президентом Афганистана на том основании, что Гани бежал, а по закону, если президент не дееспособен, то власть переходит к вице-президенту.

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