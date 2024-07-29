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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о Соболеве: «Есть подозрение, что Александр обижен на «Спартак» из-за Джикии. Я тоже был такой, когда ругался с Бесковым и Симоняном»

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с командой. Форвард не попал в заявку «Спартака» на матч с «Химками» (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

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