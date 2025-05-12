В Кирове в ДТП пострадали два пассажира автобуса

7 мая в 11.05 на ул. Щорса, 63 в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» во избежание столкновения с остановившимся впереди автомобилем «ГАЗ» применил резкое торможение.