Бабье лето бьет рекорд: воздух в ЯНАО прогреется до +28 градусов

В пятницу, 11 сентября, в отдельных районах ЯНАО столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Об этом сообщило Ямало-Ненецкое ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
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