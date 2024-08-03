Samsung Galaxy Z Fold6 стал лучшим в мире камерофоном по версии DxOMark, но есть нюанс

Специалисты DxOMark протестировали камеру недавно представленного складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold6: по результатам различного рода тестов аппарат занял первое место в категории складных смартфонов.
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