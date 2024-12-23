52-летняя Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе

С тех пор, как Дженнифер Гарнер развелась с Беном Аффлеком, общество её откровенно жалело. Ведь все знали, что Джен, как могла, старалась спасти Бена и от запоев и от вспышек гнева, психологических расстройств, ну и брак сохранить.