По данным Минтранса России затонувшие в Черном море танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание

В ходе проверки Ространснадзора установлено, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в море, нарушив сезонные ограничения на плавание в акватории, сообщила пресс-служба Минтранса России.