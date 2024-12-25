По данным Минтранса России затонувшие в Черном море танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание

В ходе проверки Ространснадзора установлено, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в море, нарушив сезонные ограничения на плавание в акватории, сообщила пресс-служба Минтранса России.
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