Представитель МИД Беляев: Антироссийские действия Финляндии не останутся без ответа

Москва даст ответ на любые действия, которые Финляндия совершает против России. Соответствующее заявление сделал директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Беляев.
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