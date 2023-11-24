Financial Express: эксперт рассказал о пользе макадамии для снижения холестерина

У макадамии приятный вкус, в ней содержатся полезные для сердца мононенасыщенные жиры. О свойствах ореха рассказал индийский представитель Всемирной организации макадамии Манси Ахуджа, его слова цитирует Financial Express.
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