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Петербургские депутаты повторно предложат пересмотреть нормы закона о реновации хрущёвок

Депутаты Госдумы документ не рассматривали и выступили со своими предложениями. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложат федеральным властям пересмотреть нормы закона о комплексном развитии территорий (закон о реновации хрущёвок).

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