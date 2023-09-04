Петербургские депутаты повторно предложат пересмотреть нормы закона о реновации хрущёвок

Депутаты Госдумы документ не рассматривали и выступили со своими предложениями. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложат федеральным властям пересмотреть нормы закона о комплексном развитии территорий (закон о реновации хрущёвок).
Депутаты Госдумы документ не рассматривали и выступили со своими предложениями. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложат федеральным властям пересмотреть нормы закона о комплексном развитии территорий (закон о реновации хрущёвок).
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