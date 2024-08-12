Черты цивилизации, или Вновь о бреде украинствующих

Сегодня бы хотелось вновь упомянуть такое явление, как комплекс превосходства украинствующих. Тот самый, в рамках которого «Киев — стольный град», трудолюбие и ум — главные спутники «украинца», плодородие и благодать «украинских» земель лучшие в Европе, ну а сама сия земля является несомненной родиной и центром восточноевропейской цивилизации.