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В чем преимущества электронной подписи?

В чем преимущества электронной подписи?

Реформу электронной подписи планируют перенести на осень 2023 года. В чем суть нововведений и где уже используются или скоро будут использоваться электронные подписи?Новые правила документооборота вступят в силу не 1 января, а 1 сентября 2023 года.

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