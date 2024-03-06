Со вторника астраханские силы МЧС спасают «затопленные» село и базу отдыха

Согласно легенде Всероссийских командно-штабных учений. Вчера органы управления и силы Главного управления МЧС России по Астраханской области приступили к выполнению задач первого этапа Всероссийских командно-штабных учений.
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