Вице-премьер Верещук обвинила Польшу во взятии в заложники экономики Украины

Заместитель председателя украинского правительства, глава министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика страны оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов на польской границе.
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