В Воронежской области ждут снижения цен на бензин после вмешательства ФАС

ФАС добилась снижения цен на бензин в Воронежской области — поставщики пошли навстречу.После вмешательства антимонопольной службы ситуация с топливом в Воронежской области начала выправляться, сообщил губернатор Александр Гусев.
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