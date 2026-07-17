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Царьград

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В Воронежской области ждут снижения цен на бензин после вмешательства ФАС

В Воронежской области ждут снижения цен на бензин после вмешательства ФАС

ФАС добилась снижения цен на бензин в Воронежской области — поставщики пошли навстречу.После вмешательства антимонопольной службы ситуация с топливом в Воронежской области начала выправляться, сообщил губернатор Александр Гусев.

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