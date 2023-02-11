Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного ЧМ. У Вальверде «Серебряный мяч»

Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного ЧМ. У Вальверде «Серебряный мяч»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему футболисту клубного чемпионата мира. Бразилец отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против «Аль-Хилаля» (5:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх