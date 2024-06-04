Российские десантники разбили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Скриншот видео Подразделения противовоздушной обороны отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью расчета зенитной установки (ЗУ) 23-2 уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии