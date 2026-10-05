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Татар-информ

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане на четверть ниже прошлого года

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане на четверть ниже прошлого года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане с 21 по 27 сентября оказалась ниже показателя аналогичного прошлогоднего периода на 25,7% и ниже эпидемического порога на 26,5%.

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