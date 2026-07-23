Экономист Проценко: в ближайшие дни цена нефти может достигнуть $100 за баррель

Угроза стабильности поставок из стран Персидского залива и затягивающийся конфликт между США и Ираном продолжают разгонять геополитическую премию на нефтяные цены, рассказал в беседе с RT экономист Гузель Проценко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии