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Экономист Проценко: в ближайшие дни цена нефти может достигнуть $100 за баррель

Экономист Проценко: в ближайшие дни цена нефти может достигнуть $100 за баррель

Угроза стабильности поставок из стран Персидского залива и затягивающийся конфликт между США и Ираном продолжают разгонять геополитическую премию на нефтяные цены, рассказал в беседе с RT экономист Гузель Проценко.

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