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Воронежские новости

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«Факел» сыграет с «Локомотивом» в матче 10-го тура РПЛ

«Факел» сыграет с «Локомотивом» в матче 10-го тура РПЛ

«Факел» с тремя очками идет последним в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с семью очками занимает 14-е место.

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