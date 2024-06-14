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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»

Форвард «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (3:4, 0-3).

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