Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 440 подписчиков

Над Россией за 12 часов сбили 151 украинский беспилотник

Над Россией за 12 часов сбили 151 украинский беспилотник

Над Россией ночью сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Согласно заявлению ведомства, в период с 20:00 вчерашнего дня до 08:00 сегодняшнего (11–12 октября, московское время) дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки в 11 регионах и над водами Черного моря.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя