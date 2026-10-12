Над Россией за 12 часов сбили 151 украинский беспилотник

Над Россией ночью сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Согласно заявлению ведомства, в период с 20:00 вчерашнего дня до 08:00 сегодняшнего (11–12 октября, московское время) дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки в 11 регионах и над водами Черного моря.