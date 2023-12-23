Россия сорвала поставки истребителей на Украину: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 декабря 2023 года Юлия СоколоваВладислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», заявил, что Россия помешала Киеву приобрести истребители за границей.