Россия сорвала поставки истребителей на Украину: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 декабря 2023 года Юлия СоколоваВладислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», заявил, что Россия помешала Киеву приобрести истребители за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии