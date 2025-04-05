Суд да дело: в России изменят порядок привлечения к ответственности за клевету

В России может измениться порядок привлечения к ответственности за клевету. Рассмотрение преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, предлагают перевести в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.
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