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Суд да дело: в России изменят порядок привлечения к ответственности за клевету

Суд да дело: в России изменят порядок привлечения к ответственности за клевету

В России может измениться порядок привлечения к ответственности за клевету. Рассмотрение преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, предлагают перевести в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

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