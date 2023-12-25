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Как выглядит новая дорожная техника, которую купили для сел и городов Алтайского края

Как выглядит новая дорожная техника, которую купили для сел и городов Алтайского края

За последние три года в покупку техники вложили около 5 миллиардов рублей Новая дорожная техника в Алтайском крае/Фото: пресс-служба правительства Алтайского края Последняя партия дорожной техники в 2023 году поступила в Алтайский край.

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