Глава МИД Британии Клеверли: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере, заявил, что боевые действия на Украине развиваются не так, как желает Запад, из-за чего конфликт может затянуться, передает ТАСС.
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