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Политика как она есть

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Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР.

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