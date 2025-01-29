Политика как она есть

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР.