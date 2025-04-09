Санкции вместо диалога, как американский произвол лишил Карибы газового будущего

Неоколониальные методы, Вашингтон демонстрирует двойные стандартыАдминистрация США в очередной раз показала своё пренебрежение международным правом, незаконно отозвав лицензии у Тринидада и Тобаго на разработку газовых месторождений Драгон и Манакин-Кокуина.