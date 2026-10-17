Ас-Сиси призвал парламент созвать экстренное заседание для предоставления необходимых полномочий на возможные действия по защите Саудовской Аравии.
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