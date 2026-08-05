Местные суды стали все чаще проявлять сверхгуманное отношение к мигрантам

М ММ Судебную систему легко переделать на раз!!! Пропускать ВСЕ судебные решения через нейросети! Одномоментно выделят все слишком мягкие приговоры, приговоры, не соответствующие УК, и т.д. Далее список, арест и строем в тюрьму вместо мигрантов. А судьям довести до ума, что любой приговор по мигранту будет для него риском посадки ВМЕСТО мигранта! За месяц страна измениться.

SI Sergey Ivanov Да не поможет никакая «Нейросеть»! Ну перестаньте вы выдумывать всякие экологические рецепты! Не помогут! А что поможет? -А поможет публичная порка! Притом с показом по ТВ. И вот тогда, когда наша судья, оправляя задранную юбку после порки, скажет прямо в телекамеру, что она служит закону- вот тогда и можно будет говорить о законности.