Ридус Коллаж Ridus В публичных дискуссиях всё чаще поднимается вопрос о том, как региональные власти искажают федеральные миграционные стратегии.
Местные суды стали все чаще проявлять сверхгуманное отношение к мигрантам
Комментарии
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М
ММ
Судебную систему легко переделать на раз!!! Пропускать ВСЕ судебные решения через нейросети! Одномоментно выделят все слишком мягкие приговоры, приговоры, не соответствующие УК, и т.д. Далее список, арест и строем в тюрьму вместо мигрантов. А судьям довести до ума, что любой приговор по мигранту будет для него риском посадки ВМЕСТО мигранта! За месяц страна измениться.
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Да не поможет никакая «Нейросеть»! Ну перестаньте вы выдумывать всякие экологические рецепты! Не помогут! А что поможет? -А поможет публичная порка! Притом с показом по ТВ. И вот тогда, когда наша судья, оправляя задранную юбку после порки, скажет прямо в телекамеру, что она служит закону- вот тогда и можно будет говорить о законности.
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1 м.
М
ММ
Лозунг эпохи перестройки:"ГЛАСНОСТЬ!" Т.е. суд втихаря все решит и никто не проконтролирует. А если все будут знать? Ведь только Интернет спасает пострадавших от судебного произвола людей. Ну, как вариант, могу предложить сажать судью на кресло, обшитое кожей предыдущего судьи...
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1 м.
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