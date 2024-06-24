Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте.
Нападение террористов в Дагестане. Главное
Комментарии
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Alexander Kozlov
Правящая партия единороссов допустила в свои ряды не только казнокрадов, но и прямых вооруженных врагов. Не пора ли почистить свои ряды?
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10 час.
Алатырка
А нехер было отмазывать от наказаний нападавших на аэропорт. Это не дети - это подготовленные и прокачанные террористы - и наказание для них - смерть. И чистка всей ылитки - там таких сынков - и папашек, присевших на бюджеты - дохренилион, а простые люди за это жизнями расплачиваются.
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10 час.
Владислав Владислав
Пора бить по АНГЛИЧАНАМ! Дайте оружие ирландцам, они сами наглам устоят шоу!
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8 час.
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