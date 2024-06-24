Нападение террористов в Дагестане. Главное

Правящая партия единороссов допустила в свои ряды не только казнокрадов, но и прямых вооруженных врагов. Не пора ли почистить свои ряды?

Алатырка

А нехер было отмазывать от наказаний нападавших на аэропорт. Это не дети - это подготовленные и прокачанные террористы - и наказание для них - смерть. И чистка всей ылитки - там таких сынков - и папашек, присевших на бюджеты - дохренилион, а простые люди за это жизнями расплачиваются.