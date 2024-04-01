Главная ценность - это жизнь

В рамках профилактического мероприятия ´Вместе´. Целью мероприятия было формирование у подростков негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ, формирование мотивации к здоровому образу жизни.
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