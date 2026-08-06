Минтранс Бурятии: поставки топлива стабильны в отдаленные районы

Власти Бурятии заявили о стабильности топливообеспечения региона, в том числе в удаленных районах. На фоне запрета экспорта, введенного правительством России 30 июля, республика располагает необходимыми запасами топлива.
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