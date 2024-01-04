Эксперт Роспотребнадзора заявил, что COVID мутировал и стал сезонным

Unsplash/Fusion Medical Animation У специалистов есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, рассказал в беседе с РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.