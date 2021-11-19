Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Уж не знаю, какие там куртки увидели белорусы. По-моему - куртки, как куртки. Самые обычные. А что? В Белоруссии все ...«Такие куртки нам...
  • Сергей Рузманов
    Кто бы вякал про преступников-силовиков? Та ещё чучундра-русофобкаНарусова: «Престу...
  • Александр Лагуткин
    Давно пора. Там похоже вменяемых не остается.Позорная демократ...

Ученый Вознесенский раскрыл правила ревакцинации двухкомпонентными вакцинами

Ученый Вознесенский раскрыл правила ревакцинации двухкомпонентными вакцинами

Ревакцинация от коронавирусной инфекции двухкомпонентными вакцинами один раз в шесть месяцев полностью безопасна, сообщил доцент кафедры инфекционных заболеваний Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх