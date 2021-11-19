Ученый Вознесенский раскрыл правила ревакцинации двухкомпонентными вакцинами

Ревакцинация от коронавирусной инфекции двухкомпонентными вакцинами один раз в шесть месяцев полностью безопасна, сообщил доцент кафедры инфекционных заболеваний Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости.