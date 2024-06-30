Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Заварухина
    Надежда на Думу вообще не стоит опереться, буквально в пятницу « Г. Дура» отклонила все законы косающиеся мигрантов, ...Бастрыкин бросил ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
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    На Бастрыкина сейчас открыли ТРАВЛЮ!!Бастрыкин бросил ...

По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

Семьи террористов, устроивших теракт в Дагестане, должны понести ответственность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых структур региона по поводу произошедшего в соседней республике.

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