Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву (решение — прим. URA.RU) о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками, на которой также был глава региона Сергей Меликов.
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