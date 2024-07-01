Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву (решение — прим. URA.RU) о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками, на которой также был глава региона Сергей Меликов.