Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рассада без земли и грязи: выращиваем кабачки всего за 3 дня

Рассада без земли и грязи: выращиваем кабачки всего за 3 дня

Если вы хотите получить урожай кабачков уже в мае, рассаду нужно начинать проращивать сейчас. Лучшим вариантом будет проверенный способ без земли: в бумажном полотенце всходы появляются через несколько дней.

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