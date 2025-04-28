Украина — это жалкая мелочь. Вот что на самом деле обсуждают Трамп и Путин

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Давно бы так.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Давно пора кинуть эту шизоидную европу
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18 час.
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