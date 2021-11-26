Как Бузова, Собчак и Зверев могут решить мусорную проблему: Новости экологии ➕1, 26.11.2021

Ольга БузоваФото: Instagram / @buzova86Как звезды выступили против мусора Начиная с конца сентября Ксения Собчак, Ольга Бузова и Сергей Зверев публикуют в Instagram посты о необходимости решать мусорную проблему, повышая расширенную ответственность производителей (РОП).
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