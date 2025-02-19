Минстрой напомнил об идее единого платежного документа за ЖКУ

В стране надо ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в ходе заседания Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
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