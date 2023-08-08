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Оливейра готов провести бой с Конором: «Мне плевать, в каком весе драться. Я жду его»

«Я здесь, все еще жду его. Все, что он должен сделать, – это сказать время и место, я буду там. Полусредний, средний вес – мне плевать, в каком дивизионе драться.

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