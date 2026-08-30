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Царьград

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Ассошиэйтед Пресс: Непал предупреждает о наводнении 26 августа

Ассошиэйтед Пресс: Непал предупреждает о наводнении 26 августа

Власти Непала предупредили о новом наводнении в воскресенье. Трагедия произошла 26 августа из-за потока воды с Китая в реку Бхоте-Коши после землетрясения и оползня.

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